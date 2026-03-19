İslam aleminin yarın idrak edeceği Ramazan Bayramı öncesi Sakarya'da vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi Merkez Mezarlığına gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı vatandaşlar, mezar başında gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte mezarlığa geldi. Vefat eden yakınlarının mezarları başında dua eden yakınlar, temizledikleri kabristanların bakımlarını da yaptı.

'İnşallah bizim çocuklarımız ve torunlarımız da bizleri yalnız bırakmaz'

Bayram öncesinde mezarlığa gelen Hasan Gürsu, 'Hayatını kaybeden yakınlarımızı ziyaret ediyoruz, dualar okuyoruz. Bu mezarlıkta, annem, babam, ablam, amcam yatıyor' derken Aydın Ulusoy, 'Bizim geleneğimiz bu kabir ziyaretleri ve genellikle bayram öncesi günü geliyoruz. Mezarlıkta, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz ve onları yalnız bırakmıyoruz inşallah bizim çocuklarımız ve torunlarımız da bizleri yalnız bırakmaz' dedi.

'Temizlik yapmaya geldim ve gül diktim'

Ailesinin mezarına gelen Fatma İlgeç, 'Babamı ziyarete geldim. Bu mezarlıkta dedem ve babaannem de yatıyor. Ben de temizlik yapmaya geldim ve gül diktim. Duamızı okuyoruz, bayramdan bir gün önce veya bayramda da gelip ziyaret ediyoruz' diye konuştu.