Real Madrid’in Alman yıldızı Toni Kroos, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrası futbolu bırakacağını açıkladı.

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid’in Alman futbolcusu Toni Kroos, eflatun-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklama ile Euro 2024 sonrasında profesyonel futbolculuk kariyerine son verme kararı aldığını duyurdu. Temmuz 2014’te İspanyol ekibine katılan Kroos, 10 sezonda 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4’er kez UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupa’nın yanı sıra 1 kez de İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu kazandı.

Toni Kroos, Real Madrid’deki şampiyonluklarının yanı sıra, Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı ile şampiyonluğa uzandı.

Başarılı orta saha, Bayern Münih ile de 3’er kez Bundesliga ve Almanya Kupası, 2 defa Almanya Süper Kupası, 1’er kez Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa zaferi elde etti.