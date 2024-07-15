Borsa ve gram altında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde görülen rekor seviyeler dikkat çekti. BIST 100 endeksi 11 bin 113 puan seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 2570 lira ile tarihi rekor kırdı. Peki borsa ve altında görülen sert yükselişin sebebi ne?

Öte yandan yurt dışı basında gözler ABD'deki siyasi gelişmelerde olmaya devam ediyor. Hafta sonunda ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken Trump hafif yara aldı. Peki Trump'a saldırı girişimi piyasaları nasıl etkiler? Borsa, dolar ve altında yeni tahminler neler?

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

Gerek ABD'de açıklanan enflasyonun beklentilerin altında gelmesi gerekse Suriye ile barış görüşmelerinin yapılacağına dair haberler borsaya ivme kazandırdı. Borsa 11 bin 113 puan seviyelerini aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYE: 'DENEME İHTİMALİMİZ YÜKSEK'

Borsa dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ediyor. Dolar bazındaki zirveyi test etmesi için 11 bin 352 puan civarına gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla 11 bin 352 puan seviyesini deneme ihtimalimiz yüksek. Hafta içerisinde bu seviyeyi test edebiliriz. Borsada orta vadeli yukarı sinyalleri devam ediyor. Risk göstergeleri de henüz ciddi bir kar realizasyonu geleceğini göstermiyor. Önümüzdeki günlerde borsada yabancı ilgisi devam edebilir.

BORSADA BU SEVİYEYE KADAR HAREKETLENME OLABİLİR

Güçlü direncin dolar bazında 359'lu seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin TL karşılığına bakacak olursak 11 bin 847 puandır. Yani borsada gerçek kar satışı gelebilecek seviye 11 bin 847 puan civarındadır. Önümüzdeki süreç içerisinde not artırımı beklentileri ve Suriye ile barış görüşmeleri bölgede riskin azaltılması anlamına geldiği için önümüzdeki süreç içerisinde borsanın yukarı trendi zorlamaya devam edeceğini ve 11 bin 847 direncine kadar bir hareketin olacağını düşünüyorum.

GRAM ALTINDAKİ REKORUN NEDENİ BELLİ OLDU!

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesi nedeniyle Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler artıyor. O yüzden ons altının 2411 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu gram altını da yukarı doğru çekiyor. Dolar/TL'de 33'lü seviyelere geldi. Doların 32'li seviyelerden 33'e gelmesi, ons altının 2370'lerden 2411 dolarlara gelmesi gram altını da yukarı çekiyor.

Ons altında 2426 dolar seviyelerinde önemli bir direnç var. Asıl güçlü direnç 2515 dolar seviyelerindedir. Demek ki bir 100 dolarlık daha artış söz konusu olabilir.

YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Gram altında da dolar/TL'de aşağı hareket olmadığı sürece ons altındaki yukarı sinyallerine paralel olarak bir yukarı hareketin devamını beklersek çok da yanlış olmayacaktır.

'GRAM ALTINDA YENİ BİR TRENDİN BAŞINDA OLABİLİRİZ'

Gram altında yükseliş devam edecek gibi gözüküyor. Agresif bir yukarı eğilim var. Direnç olarak da 2540'lardaki seviye kırılmış gözüküyor. Geri çekilmeler de söz konusu olabilir. Ufak ufak bir kar realizasyonu ile 2525 lira seviyelerine kadar gerileyebilir ancak şu anda bütün sinyaller yukarı gözüküyor. Gram altında yukarı yönlü hareketlerde yeni bir trendin başında olabiliriz.

2600 LİRA MÜMKÜN MÜ?

Gram altının 2600 lirayı deneme ihtimali yüksektir. Altında hala yön yukarı. Faiz indirimleri geldikçe yukarı trend devam edecektir.

DOLAR/TL'DE BEKLENTİLER NE?

Dolardaki hareketliliğin sebebi pozisyon değişiklikleri ile alakalıdır. Orta vadede not artırımı söylentilerinin olması, Suriye ile barış görüşmelerinin yapılıyor olması, gelen cari verilerin de lehimizde olması net olarak yabancı girişini sağlayabilen gelişmelerdir. Dolayısıyla burada pozisyon değişikliklerini düşünmemiz lazım. Yabancı yatırımcılar içerisinde mevcut karı yeterli bulanların pozisyonlarını kapatarak yurt dışına yönelmesi söz konusu olabilir.

Şu anda dolar/TL'de bir dalgalanma söz konusu. Bu dalgalanma zaten uzun bir süredir var. Dolar/TL 33.10'lara kadar yükseliyor, daha sonra 32'li seviyelerin altına kadar gerileyebiliyor. Burada bir yatay seyir söz konusudur. Dolar/TL'de 33.10-31.76 bandı bir trend olmadığını, yatay seyirde hareket ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte dolar/TL'nin bu bant içerisinde seyretmesini bekliyoruz.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ PİYASALARA NASIL YANSIR?

Trump'a yapılan suikasta bakacak bunu yapanın kim olduğu da belirlendi ve etkisiz hale getirildi. Trump'ın bir ölüm riskinin de olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu olay atlatılmış gözüküyor. Piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacaktır. Ancak şunu da görüyoruz: ABD'de işler karışık, bu durum ABD dolarının zayıflamasına yol açabilir. Vuran kişinin Cumhuriyetçi olduğuna dair söylentiler içeride ciddi bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Bu nedenle euro/dolar paritesi 1.09'un üzerine çıktı. Önümüzdeki süreç içinde bu haberler ABD ekonomisinin gölgede kalmasını, daha çok siyasi çekişmelerin gündeme düşmesine yol açar. Bu da doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabilir.