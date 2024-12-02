Steaua Bükreş ve Romanya futbolunun efsane kalecisi Helmut Duckadam 65 yaşında hayatını kaybetti.

Son yıllarda birçok sağlık sorunuyla karşılaşan ve Duckadam son olarak Eylül 2024'te açık kalp ameliyatı geçirmişti.

"GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİREN TEK RUMEN"

Rumen efsanenin ölüm haberini eski takım arkadaşı Marcel Pușcaș sosyal medya hesabından şu sözlerle verdi: "Şimdi yakın arkadaşlarımdan birinin vefat ettiğini duydum. Eski çok iyi bir meslektaş, eski çok iyi bir futbolcu. Guinness Rekorlar Kitabına giren tek Rumendir. Bir ülkeyi mutlu etmeyi başaran Helmut Duckadam henüz 65 yaşındayken hayatını kaybetti. Bir hafta önce sen neşeliyken konuşmuştuk. Çok hızlı gittin, çok hızlı, dostum. Tanrı seni dinlendirsin! Kendini adamış bir aile babasıydın, cömert bir adamdın, herkese elinden geldiğince yardım ettin. İyi yolculuklar dostum."

Helmut Duckadam, 1986 yılında Steaua Bükreş'in Barcelona'yı yenerek Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu olmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Sevilla'da oynanan finalin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona ermiş ve penaltılara geçilmişti. Duckadam, Barcelona'nın 4 penaltısını kurtarırken, Steaua Bükreş maçı 2-0 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Helmuth Duckadam, herhangi bir resmi Avrupa kupası maçında art arda 4 penaltı kurtaran tek kaleci olarak tarihe geçti ve "Sevilla kahramanı" lakabını aldı.

Duckadam, Sevilla'daki finalden kısa bir süre sonra, yine 1986'da nadir görülen bir kan hastalığına yakalandı. Romanya Futbol tarihinin mihenk taşlarından olan kaleci her ne kadar 1989'da futbola dönmüş olsa da eski performansını gösteremedi.