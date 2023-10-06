Sanko Enerji Grubu, 2020’de işletmeye aldığı toplam 50 MW'lık kurulu güce sahip Akyel 1 ve Akyel 2 Rüzgar Enerji Santralleri sahasında kurulumunu tamamladığı 50 MW’lık güneş enerji santrali ile ilk hibrit projesini İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirdi.KARAMAN (İGFA) - Karaman’da bulunan ve toplam 50 MW’lık kurulu güce sahip iki rüzgar enerji santralini 50 MW’lık Akyel 1 GES’le güçlendirerek ilk hibrit projesini başarıyla devreye alan Sanko Enerji Grubu, güneş enerjisindeki ilk adımını da bu projeyle atmış oldu.

Kurulduğu günden bu yana yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan ve rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanlarında toplam 1.000 MW’lık kurulu gücü bulunan Sanko Enerji, bu projeyle hem güneş enerjisi alanına adım attı hem de ilk hibrit projesini başarıyla hayata geçirdi.

Akyel 1 ve Akyel 2 sahası kapsamında kurulan Akyel 1 GES, 12 invertör ve 75 bin 452 panel ile 48.000 hanenin enerji ihtiyacına denk gelen temiz enerji üretecek ve yıllık 27 bin 232 ton karbon salımını önleyecek. Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, ilk günden bu yana sorumlu ve temiz enerji üretimi yapmayı ilke edinen bir şirket olarak ilk hibrit projelerini Cumhuriyetin 100. Yılı’nda hayata geçirmiş olmaktan gurur duyduklarını belirterek bundan sonraki hedeflerinin güneş ve hidroyu bir araya getirecekleri bir hibrit projesini devreye almak olduğunu belirtti.