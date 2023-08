Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanıp, olimpiyat şampiyonu olarak güreş kariyerine nokta koymak istediğini söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Güreş Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yayımlanan ’Benim Hikayem’ programında açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki güreşçi, olimpiyatlarda altın madalya kazanamamış olmamasının kendisi için en büyük üzüntü olduğunu söyledi. 2024 Paris Olimpiyatları’na çalıştığını belirten milli güreşçi, olimpiyatlarda altın madalyayı kazanarak güreşe nokta koymak istediğini ifade etti.

"Güreş hayatımı etkileyecek her şeyden uzak durdum"

Güreş kariyerindeki başarılarının sırrı hakkında açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Güreş hayatımı etkileyecek her şeyden uzak durdum. Yaşantımı da buna göre şekillendirdim. Yeteneğim de varmış ama yeteneğim olsa da çalışmak çok önemli. Bunları düzenli yaptım ve o başarıları ben de kazandım. Dile kolay geliyor ama bir de bana sorun, o başarıları kazanana kadar o zorlukları nasıl çektim. İnanılmaz zordu benim için. İnsanlar yaşlandıkça ’Ya genç olsam’ derler. Fakat ben hep güreşi bıraktığım yaşta olmak isterim. Yani 50 yaşımda olsam, 35 yaşında olmak isterim, bir öncesini değil. Makine gibi çalıştık. Kaslarımızla o kadar çok çalıştık ki belki de ileride sıkıntılar yaşayacağız ama sporu hiçbir zaman bırakmayacağım tabii. Bırakırsam kesinlikle çok sıkıntılarla karşılaşabilirim" diye konuştu.

"Bir sonraki şampiyonada cevap vermek her zaman hoşuma gitmiştir"

Madalya kazanamadığı şampiyonalardan sonra yapılan eleştirilerin kendisini daha çok hırslandırdığına değinen Kayaalp, "Birkaç tane sakatlıktan dolayı fire vermişliğim var ama insanlar farklı düşünebiliyor. Yani bir iki tane madalya alamadığım yer var. Arada bir fire veriyoruz, kaybedince her şey unutuluyor. Benim en çok üzüldüğüm taraf da bu zaten. O kadar aldığın başarı bir şampiyonada gidiyor. Gününde de olamayabilirsin yani 13 yıldır sonuçta her yerde madalya alıyorsun. Bir şampiyonada fire vermek çok doğal bir şey. Tabii hemen karalama kampanyasına dönüşebiliyor bazen. Bunlar da beni hırslandıran şeyler aslında. Bir sonraki şampiyonada cevap vermek her zaman hoşuma gitmiştir" ifadelerini kullandı.

"Orada noktayı koymak istiyorum"

Güreşi olimpiyat şampiyonu olarak bırakmanın kendisi için gurur verici olacağını söyleyen milli güreşçi, "Olimpiyatta altından yana her zaman bir burukluğum var. Yani o kadar başarı kazanmış bir sporcu olarak olimpiyat altın madalyanın olmaması benim için üzücü ama dünyanın sonu da değil sonuçta. Emek harcıyorum, çalışıyorum ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani. 2024’e yine çok iyi çalışacağım ve orada da noktayı koymak istiyorum. Olimpiyat şampiyonluğuyla güreşi bırakmak da bizim için ayrıca gurur verici bir olay olur" açıklamasında bulundu.

"Kübalı rakibim en zor rakibimdi"

Güreş kariyerinde kendisini en çok zorlayan rakibin Kübalı Mijain Lopez Nunez olduğunu ifade eden Rıza Kayaalp, "Kübalı rakibim (Mijain Lopez Nunez) en zor rakibimdi diyebilirim. Aslında benim de boyum 1.90 civarlarında olsaydı daha denk olabilirdik. Yetenek seviyemizin aynı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu son olimpiyatlarda da kazanma şansım vardı. Keşke bugünkü kilomda olarak gitseydim. 122 kilo değil de 130 dolmuş bir vaziyette olsaydı. Şu an 135-136 kiloyum. 135 kiloyla olimpiyat köyüne girip öyle maça çıkmak güç olarak da benim için çok iyi olacaktı. Son olimpiyatlara gittiğimde 137 kiloydum. 3 gün vardı maça, 3 gün sonra tartıldığımda 129 kiloydum" şeklinde konuştu.

"Madalya aldıkça küçülmesini bilsinler"

Güreş sporuna başlayacak olan gençlere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Kayaalp, "Yetenekleri varsa bu spora ya da başka spora başlasınlar. Bu çok önemli. Onun dışında bu spor, ağır bir spor. Çok sevmek gerekir, çok azim ister, birçok fedakarlıkta bulunmak gerekir. Bunların hepsini yapacaklarsa bu sporu yapsınlar. Hiçbir zaman yıldızlarda ve gençlerde aldıkları madalyalara çok sevinmesinler. Oraları basamak olarak görmek çok önemli. Madalya aldıkça küçülmesini bilsinler. Kimseye karşı saygılarını bozmasınlar" dedi.