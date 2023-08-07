Rock Müziğin duayen ismi Erkin Koray. Türk rock müziğinde adından sıkça söz ettiren, ünlü sanatçı Erkin Koray hastaneye kaldırıldı. Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan müziğin duayeni Erkin Koray’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı söyleniliyordu. 82 yaşındaki Erkin Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı da söyleniliyor.

Kızı Damla’nın ilgilendiği, Akciğerle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Erkin Koray’ın hastanede tedavisi sürüyor.