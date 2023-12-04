İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramıştı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, şoförü de yaralanmıştı. Olayın ardından tetiği çekenlerin de aralarında olduğu 20 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla birlikte katıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

“DAHA BÜYÜK BİR MESELE”

Duruşmada söz verilen Celal Mahmutyazıcıoğlu, kardeşini kaybetmiş bir ağabey olarak başından beri duruşmaları takip ettiğini söyleyerek, “Biz başından beri bu meselenin alacak verecek meselesi değil daha büyük bir mesele olduğunu söyledik. Altında başka bir şey var dedik. Anlaşılıyor ki bu mesele 65 bin lira meselesinden çıkmış izzeti nefis aşamasına gelmiş. Bu görüşmeden sonra Şafak’ın tavırlarına karşı öç almak için yaptıklarını daha ilk duruşmada söyledim” dedi.

“2 SENE OLDU HALA CENAZEMİZİ DEFNEDEMEDİK"

Duruşmada söz verilen maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Ben bu duruşma sürecini kardeşini kaybetmiş bir ağabeyi olarak başından beri izliyorum, takip ediyorum. İlk duruşmada da söylediğim gibi bu olayın daha büyük bir mesele sebebiyle meydana geldiğini, 60 bin TL yüzünden bu cinayetin işlenmediğini düşünüyorum. Kardeşim haftanın 3-4 günü bende kalırdı. Bana hiçbir şeyden bahsetmemişti, ben de bir şey sezmemiştim. Eşi dostu da bu konuya dair hiç bir şey bilmiyordu. Anlaşılıyor ki, bu mesele izzeti nefis meselesine dönmüş. Şafak'ın tavırları, onlara davranışı raconlarına ters geldiğinden, zorlarına gittiğinden öç alma meselesine dönmüş. Bizim bir cenazemiz var. 2 sene oldu ve hala defnedemedik. Kendinizi bizim yerimize koyun. Sanıkların savunmaları bizi güldürmüyor da değil. Olay esnasında Şafak'ın alkol durumu tartışıldı ancak sanıkların alkol durumu nedir, dosyada ona ilişkin bir veri yok. Bizim evimize ateş düştü, biz yandık. 2 çocuğu babasız kaldı, annem oğlunu kaybetti. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Burada bir sır var ama biz bu sırrı bilmiyoruz. Şafak'ın küfrettiği söyleniyor ama tarafsız olarak bunu söyleyebilecek kim var. Bir küfürdür gidiyor" dedi.

“CELAL BEY VE AİLSEİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

Celal Mahmutyazıcıoğlu’nun ardından söz verilen sanık Kadir Yasak, “Celal bey ve ailesinden özür diliyorum. Böyle olmasını ben de istemezdim” dedi. Kadir Yasak’ın ağabeyi Ali Yasak ise, “Ben Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesinden herkesin içinde tekrar özür diliyorum. Elimden gele her şeyi yaptım. Saniyelik bir şeydi ve anlık karar vermem gerekiyordu” dedi.

“ELEM VE ÖFKE İLE “

Alınan beyanların ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay günü Kadir Yasak’ın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu restoranda otururken gördüğünü ve konuşmak istediğini ancak önce bir alışveriş merkezinde sanık Abdulkadir Kara ile buluşarak silah temin ettiği anlatıldı. Kadir Yasak’ın silahı aldıktan sonra restorana girdiği anlatılan mütalaada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na arkasında konuşup konuşmadığını sorduğu anlatıldı. Mahmutyazıcıoğlu’nun ise, “Desem ne olacak demesem ne olacak. S…n gidin buradan” dediği anlatılan mütalaada, Kadir Yasak’ın kendisine yapılan hareketin verdiği ‘elem ve öfke’ ile silahını çıkararak ateş ettiği anlatıldı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mütalaada sanık Kadir Yasak’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme”, “silahla yaralama” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Sanık Ali Yasak hakkında ise, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada diğer sanıklar Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında “haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 6 yıldan 9 yıla kadar, Abdulkadir Kara hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, Sanık Gökhan Karakan’a “yağmaya teşebbüs” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar, Sanık Kerem Öztürk hakkında “yağmaya teşebbüse azmettirme” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mütalaanın ardından diyecekleri sorulan Kadir Yasak, “Kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum. Baş fail olarak ne yaptığımı ben de biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Ali Yasak ise, mütalaaya katılmadığını söyleyerek daha sonra savunma yapacağını söyledi. Duruşma sanık ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.