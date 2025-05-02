Sağlık Turizmi Konfederasyonu, Ankara’daki yeni ofisiyle küresel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Açılış törenine uluslararası temsilciler ve sektör paydaşları yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu’nun yeni ofisi, 2 Mayıs’ta Ankara Beştepe Momen’de düzenlenen törenle açıldı. Törene, tıbbi aromatik bitkiler, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, değerli taşlar ve sağlık turizmi alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin temsilcileri katıldı.

Konfederasyon Başkanı Prof. Dr. Aysun Bey, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık turizmi sektöründe kalite ve akreditasyon alanlarında öncü bir rol üstlendiklerini belirtti. Bey, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her Şey Türkiye İçin" vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğin onur konukları arasında yer alan Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Hasanthi Urugodawatte Dissanayake de törende hazır bulundu. Katılımı, etkinliğe uluslararası düzeyde destek sağladı.

Açılış töreni, sektördeki yeni iş birliklerine kapı aralayan ve uluslararası düzeyde dikkat çeken bir organizasyon olarak değerlendirildi.