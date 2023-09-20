Öncelikle Sağlıklı Yemek yeme alışkanlığı edinilmesi gerekilen bir kazanımdır. Herkes belirli dönemlerde rejim yapmaya karar verir ancak bir türlü istediği sonuca ulaşamaz. Pek çok kişi zayıflayabilmek için sosyal medya yı takip ediyor ve çeşitli diyetleri uyguluyor. Sağlıklı yemek yeme alışkanlığı edinebilmek bizler için kolay olmuyor.

Gerçekçi Olun

Uygulamak istediğiniz yeni yemek alışkanlığını kazanabilmek için kendinize ve ailenize uygun bir yemek programı tercih etmelisiniz. Programı günlük hangi öğünde ne yiyeceğinizi ve kaç öğün yiyeceğinizi belirleyin.

Kararlı Olun

Uygulanan yemek yeme alışkanlığı ve diyet programında kararlı olabilmek çok önemli bir yere sahiptir. Diyetinizden bir an bile şaştığınız da spor ya da kariyo yaparak aldığınız kalorileri yakmaya çalışın.

Sağlıksız Yiyeceklere Afra Tafra Yapmak

Sağlıklı yemek yeme alışkanlığı edinmek istiyor ancak bir türlü tam olarak uygulamaya geçemiyorsanız sık sı karşılaştığınız durumlar ortaya çıkacaktır. Öncelikle sağlık sız yemeklere afra tafra etmekle başlar ve sağlıksız yemekleri kötülersiniz.

Sağlıksız Yemeklere Karşı Direnme

Daha sonra gelen sağlıksız yiyecek ikramları sizi zamanla baştan çıkarmaya başlar. Ancak bu teklifleri bir parça alırım diyerek geri çevirirsiniz. Öğle yemeğinde sağlıklı bir şeyler yedikten sonra akşam yemeğinde kafanızın içerisinde sağlıksız yiyecekler yeme isteği oluşur.

Diyete Sadık Kalma Çabası

Rejim hallerinde kendinizi daha iyi hissedebilmek için diyeti bozan yiyecekleri başka bir arkadaşınızla paylaşarak kendinizi rahatlatmaya çalışırsınız.

Spor Yapma

Sağlıksız besinler tüketildikten sonra vicdan azabı başlar ve spor yaparak alınan kalorilerden kurtulmaya çalışılır.

Kalori Hesaplama

Sağlıksız öğünlerden kurtulmak ve sağlıklı beslenebilmek için kalori hesaplaması yapılır ve kalorili yiyeceklerin tüketiminin önüne geçilmeye çalışılır.

Lezzetli ve Sağlıksız Yiyecekler Yeme İsteği

Kalori hesabı yapıldıktan sonra sağlıksız ve lezzetli yemekleri tüketme isteği oluşur. Bu durumda yiyip yememek arasında kalırsınız.

Ayna Karşısında Durum Değerlendirme

Diyetinizi bozacak iken ayna karşısına geçersiniz ve görüntünüzden memnun olup olmadığınıza karar verirsiniz.

Açlıkla Baş Etme Durumu

Aynadaki görüntüsünü beğenmeyen kişiler diyetini bozmaktan vazgeçer. Ancak açlık da bir yandan kişileri zorlamaktadır.

Rejimin Doğru Bir Şekilde Uygulanması

Rejimin doğru bir şekilde uygulanması halinde doğru yemek yeme alışkanlığına sahip olabilirsiniz.