30 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Bebek Sahili'nde kaydedilen bir görüntü, büyük bir gündem yarattı. Görüntülerde, halka açık alanda cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Özgür Kavi ve Carmen Maria T. yer alıyordu. Bu olayın ardından görüntüler sosyal medyada yayıldı ve bu durum savcılığı harekete geçirdi. İstanbul savcılığı, başlattığı soruşturma sonucunda Özgür Kavi'yi "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına aldı. Carmen Maria T. ise kendisinin beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunması üzerine hastanede gözetim altına alındı.

Davanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmasında tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Ancak mağdur sanık Carmen Maria T. duruşmaya katılmadı. Sanık Kavi, duruşmada daha önceki celsede verdiği ifadesini tekrarladı ve tahliyesini talep etti. Mahkeme, delillerin toplanmış olması ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak Özgür Kavi'nin tahliyesine karar verdi. Ancak tahliye kararının ardından mahkeme, sanığa adli kontrol tedbirleri uyguladı. Bu tedbirler arasında yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir kez en yakın karakola imza atma zorunluluğu bulunuyor. Mahkeme başkanı, sanığa adli kontrol hükümlerine uymaması halinde yeniden tutuklanabileceğini hatırlattı.

Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararı devam ederken, mahkeme, sanığın yakalanması durumunda akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için akıl hastanesine yatırılmasına karar verdi.