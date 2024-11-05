Yarımca Sahili’nde deniz kenarında temizlik çalışması yapıldı. Plastik ve cam atıklarla birlikte toplam 120 kilogram atık toplandı.

Körfez Belediyesi ve AHBAP Derneği iş birliği ile Yarımca Sahili’ninde "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında deniz kenarında temizlik çalışması yapıldı. Tek kullanımlık plastiklere dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğe ilgi de yüksek oldu.

Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde sahil bölgesinde vatandaşın dikkatini çekmek deniz canlılarının ve körfezimizin kirlenilmesinin önüne geçilmesi için atık toplama etkinliği düzenliyoruz. Ahbap Derneği üyeleri ve gönüllü vatandaşlar katılarak bölgeden 50 kilogram cam atıklar 30 kilogram plastik atıklar ve yaklaşık 40 kilogram civarında hacimli atık topladık. Toplanan hacimli atıklarda toplanarak Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne getirildi ve geri dönüşüme gönderildi" denildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Teknikeri Ufuk Salih Yazıcı da Atık Getirme Merkezi’ne gelen Ahbap Derneği üyelerine ve vatandaşlara çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.