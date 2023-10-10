7 Ekim’de sona eren MODEF Expo İnegöl Mobilya Fuarını değerlendiren İnegöl Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zemci Şahin,“Şehrimizin lokomotifi mobilyacılarımızın birçoğu siftah yapmadan fuarı kapattı. Mobilyacılarımıza isterseniz bir de fuar bittikten sonraki halini hatırını sorsaydınız” dedi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



İnegöl Mobilya fuarı 7 Ekim tarihinde son buldu. Ülkenin ekonomik olarak yaşamakta olduğu buhran maalesef sanayicimizi de vurmuş durumda, yaprak kıpırdamıyor desek yanlış bir tabir kullanmış olmayız. Sayın bakan geldi, fuar açılışında "Şöyle büyüdük, böyle büyüdük, ihracatta şu kadar rekorlar kırdık, 20 yıldır şahlandık, uçtuk, az gittik uz gittik" tarzı söylemlerde bulundu. Şehrimizin lokomotifi mobilyacılarımızın birçoğu siftah yapmadan fuarı kapattı. Mobilyacılarımıza isterseniz bir de fuar bittikten sonraki halini hatırını sorsaydınız. Ayrıca İnegöl fuarı ile Kayseri fuarı da aynı tarihlerde yapılmış olup bu durum ticari etik değerlere ve rekabet koşullarına uygun bir davranış değildir. Bu durum emek hırsızlığıdır. Eğer İnegöl bir tarihte karar aldıysa Kayseri de kendi fuarını aynı tarihlere denk getiriyorsa veya daha başka bir fuar veya şehir bunu yapıyorsa bu etik değildir. Sanayi ve ticaret Bakanlığının buna bir dur demesi gerekir. Daha doğru dürüst bir sanayicilik anlayışıyla bu işleri yapmamız gerekir. Ahilik diye bir geleneğimiz var, buna herkesin uygun davranması gerekir.

Yine fuar zamanı gördüğümüz üzere mevcut fuar alanı İnegöllü mobilyacıların stant açmasına yetmemekte, fuara gelenler otopark sıkıntısı çekmekte, fuarın yapıldığı bölge okullar bölgesi olduğundan okul servisleri aksamakta ve küçük çocuklarımız farklı bir riskle karşı karşıya kalmaktadır. Ticari hacminin büyük kısmını gerek yurt içi ve gerek yurt dışına yaptığı ihracatla karşılayan İnegöl’ümüze yakışan fuar alanı bu değildir. Bu sebeple acilen, en az 40-50 senelik bir kullanım ömrü olacak, büyük, modern, okullar ve hastanelerden uzak, Bursa yolu üzerinde planlanacak yeni bir fuar alanına ihtiyacımız vardır. Bursa yolu üzerinin seçilmesi halinde büyük şehirden ulaşım ve konaklama sorunları da azalacaktır. Ayrıca İnegöl'ün değerine değer katacak böyle bir fuar alanı sadece mobilya sektörü açısından değil İnegöl ve çevre illerin/ilçelerin de fuar düzenleyeceği bir cazibe merkezi olmalıdır.

Vergi daireleri eski borçları sadece tahsil etme kurumu gibi çalışmaya başladı. Esnaf can derdinde, hayata tutunmaya çalışıyor, önce evine ekmek götürme derdinde, çocuğunun okul masrafını karşılama derdinde. Vergisi, SGK borcu en sonda geliyor. İş büyütmek istese zaten iş yok, işini büyütmek için bir hamle yapsa, bu faizler ile kredi kullanan kim var ise işin sonunda anahtarları bankalara teslim eder. Hammadde de zaten dışa bağımlı bir ekonomiyiz, bu döviz kurları ile ham madde tedarikinde zorlanan sanayicinin bir kısmı bir de yakasını tefecilere kaptırmış, iflasın eşiğine gelmiş durumda. Bu kötü gidişe vatandaşın sesiz bir isyanı var. İnegöl iş dünyası kendi dinamikleri ile bir çaba içerisinde fakat hükümetin liyakatsiz kadroları ile ticaretin akortlarını bozdular. İlçemiz de bu kötü gidişten nasibini alıyor. Esnaf kan ağlıyor. Bütün bu işlere sebebiyet verenleri hep ödüllendiren sevgili halkımızın, dokuz kusurlu hareketlerin tamamını yapan bu hükümete yerel seçimlerde kırmızı kart göstereceğinden kuşkumuz yok.