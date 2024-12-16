Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Jandarma Komutanlıkları’nın iş birliğiyle yürütüldü. Yapılan çalışmalarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Son 10 gün içerisinde düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında, insan sağlığını tehdit eden 40 bin 388 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 85 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Jandarma ekiplerine teşekkür ederek "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.