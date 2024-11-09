Sakarya Öğretmen Akademileri, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımıyla açıldı. Eğitim camiasından yoğun katılımın olduğu program, Sakarya Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından geçen yıl akademide ders alan öğretmenlerin videosuyla başlayan program, Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Vekili Atalay Gürbüz'ün teşekkür takdimlerinden sonra Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci'nin konuşmasıyla devam etti. Yelkenci, akademilerin ilk gününde Sakarya’da öğretmenlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yelkenci; öğretmenlerin kişisel, sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlayan akademilerin “Türkiye Yüzyılı” nda eğitime yeni bir soluk getirdiğini, uygulandığı illerde öğretmenlerden alınan geri dönüşler doğrultusunda eğitime hizmet anlayışıyla devam ettiğini ve günden güne yaygınlaştığını, benimsendiğini, güçlendiğini belirtti. Ayrıca akademilerin, meslek yaşamlarında öğretici konumunda olan öğretmenlerin farklı meslek gruplarında uzman kişileri dinleyerek yeni deneyimler kazanmalarına, öğrenen konumunda olmanın konforunu tekrar yaşamalarına, görev yaptıkları şehri tanımalarına, farklı branşlardaki meslektaşlarıyla ortak paydada buluşmalarına, rutinlerinin dışına çıkarak okullarına daha motive bir şekilde gitmelerine imkân tanıdığını ifade etti.

“Şehir ve Kültür, Müzik, Spor ve Biyografi Akademileri” ne başvuru sayısının fazlalığının öğretmenlerin gelişim ve öğrenmeye her daim açık olduğunu kanıtladığını belirten Yelkenci, yıl boyunca eğitim görecek öğretmenlerin akademideki öğrenmelerinin Maarif Modeli’nin hedeflediği “yetkin ve erdemli insan” başlığıyla anlatılan bireyi daha iyi anlamalarına fırsat tanıdığını, genetiğin, lojistiğin ve dijitalliğin öne çıktığı çağımızın değişen çehresinin anlaşılmasına kapı araladığımı belirtti. Yelkenci, akademi ile alakalı konuşmasına parantez açarak Millî Eğitim Bakanlığı'nın lise öğrencilerinin hizmetine sunduğu "Mebi" uygulamasının çağı yakalamada büyük önem arz ettiğini ifade etti. Yelkenci, “Öğretmen Akademileri” ne inanan ve gönül veren herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı.