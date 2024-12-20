Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetim sırasında, S.T. adlı şahsın kaçak avlandığı belirlendi. Şahsın 1 erkek ve 3 dişi yeşil başlı yaban ördeğini canlı olarak yakaladığı tespit edilerek, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet' suçundan 48 bin 250 TL idari para cezası verildi. Yakalanan 4 yaban ördeği ise Arifiye ilçesindeki Gölya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

Kaynak: iha