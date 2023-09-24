Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

D-140 karayolunda meydana gelen kazada Kuzuluk istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprünün bariyerlerini aşarak dere yatağına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Dere yatağında bulunan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.