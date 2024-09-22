Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’den 70’e her vatandaşa dokunan SAMEK kursları yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtların ilk üç gününde SAMEK’lere 4 bin 500 kişi başvuru yaptı. SAMEK’te daha önce eğitim gören Kadriye Vardal, “SAMEK benim hayata bakış açımı değiştirdi” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı himayesinde 7’den 70’e her vatandaşa dokunan SAMEK kurslarında kayıt süreci başladı. Kayıtların başlaması ile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören SAMEK’lere ilk üç günde toplam 4 bin 500 kişi başvuru yaptı. SAMEK’e daha önce katılarak hayatları değişen kursiyerler, sanata ve zanaata ilgi duyan herkesi SAMEK kurslarına davet etti.

Dikiş ve İngilizce kurslarında 2 yıldır eğitim gören Suzan Çetinkaya, “SAMEK’ler bizler için çok önemli. Burada alınan eğitimler ile kursiyerler dışarıda iş alıp, satış yapıp para kazanıyor. 2 yıl dikiş ve İngilizce kurslarında eğitim aldım. Burası kişisel gelişimim için bana birçok alanda öncü rol oynuyor. Bu yılda inşallah kayıt yapıp eğitimime devam edeceğim. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Çini kursunda yıllardır eğitim gören Nur Özkan, “Yıllardır SAMEK’lerde eğitim alıyorum. Her alanda kendimi geliştirme imkânı bulduğum için bu yıl tekrardan kayıt olmaya geldim” dedi. Geçen yılda kayıt yaptıran Kadriye Vardal ise, “Geçtiğimiz yıllarda dikiş ve sepet kurslarında eğitim gördüm. Burada hem sosyalleşiyoruz hem de iş öğreniyoruz. Daha önceden yırtılan eşyalarımı dikmekte zorlanırken şu an evde hepsini dikebiliyorum. SAMEK benim hayata bakışımı değiştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bu yıl ilk defa el nakış kursuna kayıt yaptıran Hande Kazdal’da, “Yıllardır SAMEK’lerde eğitim gören annemin kişisel gelişimini gördüm. Bunun benim için büyük bir etkisi oldu ve ben de bu yıl kayıt yaptırmak istedim. Kursiyerler burada almış oldukları eğitimler ile kendilerini geliştirip ek gelir elde ediyorlar. Bu imkanı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.