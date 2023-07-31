Karacabey Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Ihlamur Festivali, bu yıl da renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Karacabey ilçesinin turizm beldesi Yeniköy'de gerçekleşen festival, 7'den 70'e tüm vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sahneye çıkan Samida grubu, en sevilen şarkılarıyla Karacabeylilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin düzenlendiği konser alanı, Karacabeyliler ve çevre bölgelerden gelen vatandaşlarla dolup taştı. Başkan Özkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin büyük bir ilgiyle devam ettiğini belirtti. Katılımcılara ve festivale destek olan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Özkan, bu coşkulu festivalin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese de ayrıca teşekkürlerini iletti.