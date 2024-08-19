Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yaz sezonunun en büyük festivali bu hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Sakarya Millet Bahçesi’nde yüzlerce vatandaş konser, çocuk oyunları ve film gösterimiyle sanat, kültür ve eğlenceyle dolu bir pazar günü geçirdi.

Yaz sezonunun en büyük festivali Sakarya Kültür Sanat Festivali, Sakaryalılara birbirinden eğlenceli, keyifli, sanat ve kültür dolu deneyimler sunuyor. Vatandaşlar, Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserler, çocuk etkinlikleri, film gösterimleri ve çocuk oyunlarında bir araya gelerek eğlenceli günler geçiriyor. Festival alanına kurulan şişme oyun alanlarında eğlence dolu bir gün geçiren minikler yüz boyama etkinliği, pamuk şeker, patlamış mısır ikramlarıyla mutlu oldu. Etkinlik boyunca palyaço gösterileri ve çocuk dansları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın Türk sanat müziği konserinde birbirinden değerli eserler müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Günün son etkinliğinde ise Türk sinemasının eşsiz örneklerinden “Mavi Bisiklet” filmi beyaz perdeye yansıtıldı ve pazar günü eğlence, kültür ve sanatla geçti.