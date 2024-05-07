Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi tarafından düzenlenen hayır organizasyonunda sanatkarların eserleri uluslararası görücüye çıktı. Organizasyonda yerini alan ve el emeği porselenleri hazırlayan kadınlardan Yasemin Yağcı, “Porselen üzerine çalışıyoruz. Boyamasını da kendimiz yapıyoruz. Gülsüm Hanım’ın düzenlediği festivale katıldık, geliri Filistin’e gidecek diye seve seve geldik. Yasmin Hülya Atölyesi’nde hazırladığımız ürünleri ‘porcelainbyfriends’ instagram hesabı üzerinden satışa çıkarıyoruz” dedi.

Ünlü modacı Gülsüm Elkhatroushi tarafından Bakırköy JW Marriott Otel’de düzenlenen hayır organizasyonu bugün başladı. 3 gün sürecek organizasyonda yardımseverler, adeta iyilikte yarışırken, stant açan kadınlar özellikle el emeği ürünlerini sergiliyor. Günler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından çok sayıdaki firmanın katıldığı organizasyona hayırseverler yoğun ilgi gösterildi. Giyimden ev tekstiline, yiyecekten, tasarım mutfak gibi çok sayıda ürünlerin yer aldığı organizasyonun gelirleri Filistin’e bağışlanacak. Öte yandan, hayır organizasyonunda uluslararası görücüye çıkan porselen eserler hayranlık uyandırdı. El emeği porselen fincan, kupa tabak, tepsi, sehpa ve kavanoz gibi ürünleri sanat eserine dönüştürerek standa yerleştiren kadınlar organizasyonda dikkat çekti. Yasmin Hülya Atölyesi’nde hazırlanan ‘porcelainbyfriends’ sosyal medya hesabı üzerinden satışa çıkarılan sanat eseri porselenler, hayır organizasyonunda ziyaretçilerini ağırlıyor. Manzara resimlerinin ve gül işlenmiş porselenler organizasyonda ziyaretçilerin odak noktası oldu.

“Girişimci kadınları desteklemek için geliştirilen bir proje”

Hayır sergisi hakkında konuşan modacı Gülsüm Elkhatroushi, “İstiyorum ki girişimci hanımları destekleyeyim. O yüzden bu tarz etkinlikleri dönem dönem yapıyorum. Burası girişimci kadınları desteklemek için geliştirilen bir proje. Her sene 5 tane organizasyonumuz oluyor ve içinde mutlaka sosyal sorumluluk projesi barındırıyor. Buraya ücret ödemeden katılan mağdur hanımlarımız var. Yemek yapan veya içeride bizim kimseye söylemediğimiz kişiler bulunuyor. Organizasyonun kapı girişinde toplanan ücretleri mutlaka o dönemde sıkıntı neredeyse oraya aktarmayı çalışıyoruz. Son 2 tanesi, bu da dahil olmak üzere Umuda Koşanlar Derneği üzerinden Filistin’e bağışlıyoruz. Burada çeyiz, tabaklar, porselenler, takı, kıyafet gibi aklıma gelmeyen çok fazla ürün var. Ama genel olarak hanımların ihtiyacı olan her şey burada oluyor. Ve firmalarımız çok özenli bir şekilde hazırlanıyorlar. Bugün, Çarşamba ve Perşembe günü Ataköy JW Marriot Otel’deyiz.” dedi.

“Porselen üzerine çalışıyoruz, boyamasını da kendimiz yapıyoruz”

Porselenleri sanat eserine dönüştüren Yasemin Yağcı, “Beylikdüzü’nde bir atölyemiz var. Kızlarla beraber çalışıyoruz. Evde oturan kızlarıma kabiliyetlerini ortaya çıkarmada büyük faydası oluyor. İşimizi zevkle yapıyoruz. Porselenlerimizin dökümü de kendimiz yapıyoruz. Porselen üzerine çalışıyoruz, boyamasını da kendimiz yapıyoruz. Burada Gülsüm Hanım’ın düzenlediği festivale katıldık. Geliri Filistin’e gidecek seve seve geldik. Eserleri Yasmin Hülya Atölyesi’nde yapıyoruz, ürünleri de ‘porcelainbyfriends’ instagram hesabı üzerinden satışa çıkarıyoruz. Fincan, kupa tabak, tepsi, manzara resimleri yapıyoruz. Sadece gül çalışmıyoruz. Sehpalar, kahve ve çay fincanları yapıyoruz. Daha sağlıklı olur diye porselenden kavanozlar yapıyoruz. Haftada bir gün ders veriyoruz. Onun haricinde böyle etkinlik olursa katılıyoruz. İnstagram hesabımız üzerinden sergilediğimiz ürünlerimizi, siparişe göre tasarlayıp üretiyoruz” ifadelerini kullandı.