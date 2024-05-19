Süper Lig’in 37. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, stadyuma giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, bu akşam Fenerbahçe’yi konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray takım otobüsü de derbi için stada geldi. Sarı-kırmızılılar, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park’a giriş yaptı. Ayrıca Galatasaraylı futbolcuların, otobüsün camlarına vurarak marş söylediği de görüldü.