Sakarya’da fabrika atıklarından ilham alarak 43 eser ortaya koyan ressam Metin Aşoğlu’nun "Art-ık Sanat" sergisi, Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Kentin önemli sanat duraklarından biri haline gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi, çevre bilincini sanatla buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Uzun yıllardır çevre kirliliği ve geri dönüşüm temalı çalışmalarıyla dikkat çeken ressam Metin Aşoğlu, sanayi atıklarını kullanarak oluşturduğu 43 eserden oluşan "Art-ık Sanat" sergisi ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, 5 Kasım Salı gününe kadar açık olacak. Serginin açılış programına Metin Aşoğlu’nun yanı sıra Büyükşehir bürokratları ile çok sayıda sanat dostu yer aldı.

Ressam Metin Aşoğlu, "Art-ık Sanat" isimli sergisinde, sanayi atıklarını kullanarak oluşturduğu eserlerle tüketim sorunlarına dikkat çekiyor. Sergi, geometrik ve asimetrik formlarla bezeli 43 eserle, sanatseverleri derin bir düşünce dünyasına davet ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sanayi atıklarını toplayarak bütün sanat birikimiyle ezber bozan özgün tablolara dönüştüren Sakaryalı Ressam Metin Aşoğlu’nun, ’Art-ık Sanat’ isimli metalik eserler sergisi 5 Kasım Salı gününe kadar Ofis Sanat Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Tüm sanatseverleri davet ederiz” ifadelerine yer verildi.