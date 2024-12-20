Edinilen bilgilere göre, olay Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir akü servisinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, servis alanında karşılaşınca yeniden tartışmaya başladılar. 41 yaşındaki Ahmet Çoruk, yanında taşıdığı tabancayla Mümin Şen ve oğlu Ömer Şen'i ayak ve kasıklarından vurarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan Ahmet Çoruk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.