

Hamzabey Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda fenalaşan adam hayatını kaybetti.

Olay Hamzabey Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Arkadaşlarıyla işyerinde sohben eden Ercan B.(43), bir anda fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Ambulansa alınan adam, kalp masajı yapılarak hastaneye getirildi. Acil servise alınan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.