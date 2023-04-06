MHP İNEGÖL İLÇE TEŞKİLATINDA ZİYARETLER SÜRÜYOR

Milliyetçi Hareket Partisi ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ile 5 Nisan Avukatlar günü sebebiyle, Av.İsmail Yağlı, Av. Cihad Şentürk ve Av.Ramazan Saadetin Öner’i hukuk bürolarında ziyaret ettiler.



Ardından MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Bilal Doğan ve ilçe Yönetim Kurulu üyeleri ile Esnaf ziyareti programı kapsamında Çavuşköy Mahallesi esnafı ile bir araya geldiler.

MHP heyeti, 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine değindi. Cumhur ittifakına destek isteyen heyet, esnafın sorun ve isteklerini dinleyerek sorunların çözüm noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade ederek, vatandaşlara bol bereketli kazançlar diledi.