Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hayata geçirilen İhsaniye Barajı, kentin 3. içme suyunu sağlayan barajı olma özelliği taşıyor. İhsaniye Barajı’nın son teknoloji kullanılarak yapıldığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, "Büyük çaplı projeden bahsediyoruz. Bu proje gerçekten şehrimizin içme suyuna büyük katkı sunacak" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından "Karamürsel İçme Suyu Projesi" çerçevesinde hayata geçirilen çalışmaları inceledi. Programına ilk olarak Karamürsel’in içme suyu projesi ile ilgili yapılan bilgilendirme sunumu ile başlayan Seddar Yavuz, ardından sırasıyla Karamürsel İme Suyu Arıtma Tesisi, Karamürsel İletim Tüneli, Karamürsel İnebeyli Göleti, Karamürsel İhsaniye Barajı ve Karamürsel Tepeköy Göleti’nde incelemelerde bulundu. Vali Seddar Yavuz’a eşlik eden teknik ekip ise çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

"Bu proje şehrimizin içme suyuna büyük katkı sunacak"

İhsaniye Barajı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Bugün Karamürsel ilçemizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hem içme suyu göletlerini hem sulama göletlerini ve bunların devamı olan projeleri yerinde inceledik. Devlet Su İşleri’nin Karamürsel’de yürüttüğü projelerin yaklaşık maliyeti 5 milyar TL civarındadır. Şuanda bulunduğumuz İhsaniye Barajı da özellikle Gölcük ve Karamürsel ilçelerimizin içme suyunu temini noktasında gerçekleştirilmiş son teknolojidir. Buradan temin ettiğimiz su ile birlikte artırma tesisleri, tüneller ve daha sonra ulaştıracağımız Yuvacık Barajı’na ilaveten yeni bir su kaynağını hizmete açmış bulunuyoruz. Büyük çaplı projeden bahsediyoruz. Bu proje gerçekten şehrimizin içme suyuna büyük katkı sunacak. Yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğunda sulama tünelinden geçecek. Önemli bir proje. Yaklaşık 100 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisini de inşa etmiş olacağız" dedi.

"İlimiz ve ülkemizin tarımsal potansiyeline de ciddi katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz"

İnebeyli Göleti’nin de bölgedeki tarımsal üretim kapasitesini artıracağını söyleyen Vali Yavuz, "Orada yaklaşık 4 bin 710 dekar tarımsal alanı suyla buluşturacak ve böylelikle tarımsal üretimi artırmış olacağız. Yine bölgede planladığımız ve yapmayı düşündüğümüz göletlerimiz söz konusu. Bu göletlerle beraber bölgedeki sulama kapasitesini daha da artıracak, başta ilimiz ve ülkemizin tarımsal potansiyeline de ciddi katkı sunacak projeleri hayata geçiriyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yıl içerisinde Devlet Su İşleri teşkilatımızın baraj ve göletlerle, içme suyu ve sulama şebekeleriyle gerçekten önemli bir atak gerçekleştirdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle toprağın su ile buluşmasıyla beraber tarımsal üretim kapasitemiz artmıştır. Nitekim, tarımsal ürün kapsamında baktığımızda, ihracat rakamlarına baktığımızda da çok önemli bir tarımsal ihracat gelirimizin olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bakımdan bugünkü gezimiz çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz, hayata geçirilen projelerde emeği geçenlere de teşekkür etti.