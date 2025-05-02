Sancaktepe’de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki telefoncu dükkanına girdi.

Kaza, Sancaktepe Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 34 KG 634 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan üç katlı binanın giriş katındaki telefoncu dükkanına girdi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"Arabanın arkası havaya kalktı, dükkana uçtu"

Kazayı gören Mehmet Günaygençer isimli vatandaş, "Cadde üzerinden yüksek hızla geliyordu araba. Mantar dediğimiz taşa çarpınca arabanın arkası havaya kalktı. Direk dükkana uçtu, fren falan yapmadı. Biz de hemen müdahale ettik, arkadaşla birlikte sürücüyü dışarı çıkardık. Ambulans gelip aldı. O sırada yolda pek vatandaş yoktu. Bir kadın son anda kendini geri çekti, diğer tarafa doğru kaçtı. Dükkanın içinde de fazla kimse yoktu, Allah’tan can kaybı ya da ciddi bir yaralanma olmadı" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.