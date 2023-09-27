Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Antep fıstığının üretim merkezlerinden biri olan Şapköy köyünde her yıl artan antep fıstığı üretimiyle beraber bölgeye antep fıstığı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna başlandı.

Çanakkale’de Antep fıstığının yüzde 95’inin üretiminin gerçekleştiği Ayvacık ilçesinde antep fıstığı üretiminin arttırılması adına projeler yürütülüyor. Ayvacık Kaymakamlığı, Çanakkale İl Özel İdaresi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle Şapköy’e antep fıstığı işleme ve paketleme tesisi kurulumu yapılıyor.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici tesisin kurulmasının üreticiye fayda sağlayacağını ifade ederek, "Bölgemizde 400 tona yakın Antep fıstığı yetiştiriciliği yapan sekiz köyümüz bulanmaktadır. Üreticilerimiz ürünlerini toplayarak işlenmeden düşük fiyat ile toptan satışını yaparken kurulacak olan Antepfıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi ile ürünlerini işleyerek daha yüksek fiyata satma fırsatı bulacaklardır. Antep fıstığının ekonomik değerinin yüksek olması, üreticilerimizin yüksek miktarda gelir elde etmelerini de sağlayacaktır" dedi.

Antep fıstığı üretiminin yoğun olarak yaşandığı ve yılda 70 ton Antep fıstığı üretimi gerçekleştiren Şapköy köyünde antep fıstığı işleme ve paketleme tesisi kurulumuna başlandı.

Bütçesi 2 milyon 540 bin lira olan projede 1 milyon 905 bin liralık tutar, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteğiyle karşılandığı ifade edildi.