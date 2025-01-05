Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Bahçeköy Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşten dönen Arif Nasiri Khalahi 34 MR 007 plakalı Mercedes aracına bindi. Yol üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarında yöresel ürünler satan 64 yaşındaki Sadiye Aydın’a çarparak mesire alanına düştü.

Yaşlı kadının bacakları kırıldı

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın da aşağıda bulunan mesire alanına savruldu. Bacakları kırılan Aydın ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aydın’ın iç kanama riskinin de bulunduğu fakat bilincinin açık olduğu öğrenilirken, sürücü Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu. Mesire alanına düşen araç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.