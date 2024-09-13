SASKİ, şehir genelinde altyapıyı ilmek ilmek işlerken son projesine Arabacıalanı Mahallesi’nde başladı. İnşa edilecek yeni yağmur suyu ve kanalizasyon hattı bölgeye gelecekte sorunsuz şekilde hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarıyla şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısını sil baştan yeniliyor. SASKİ ekipleri son projeye ise Serdivan Arabacıalanı Mahallesi’nde başladı. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemini güçlendirmek için ilk kazmayı vuran ekipler, nüfusun yoğun olduğu bölgede alt yapıyı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlıyor. Çalışmaya dahil etmek üzere yağmur suyu ızgara imalatı da yapan SASKİ, toplanan suyun sorunsuz şekilde iletilmesi için yeni yağmur suyu hattı imalatını da kısa süre içinde tamamlayacak.

Proje sonunda yağmur suyu süratle tahliye edilecek ve su baskını minimuma inecek. Ayrıca mahallenin kanalizasyon altyapısına ilave yapılacak yeni hat ise evsel atık suları güvenli bir şekilde yaşam alanından uzaklaştıracak.