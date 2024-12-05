SASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ’Su verimliliği seferberliği’ çerçevesinde verimli ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışını ortak bir vizyonda sürdürmek için İSU ile Su Kardeşi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Verimliliği Seferberliği’ programı çerçevesinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile su kardeşliği protokolü imzaladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda iş birliğine imza atan SASKİ ve İSU, su kayıpları, kaynakların korunması ve daha birçok alanda ortak bir vizyonda hareket edecek. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Değişen iklim şartlarında su kaynaklarımızın korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde Kocaeli İSU ile ’Su Kardeşi’ olduk. Bu iş birliği yalnızca suyun verimli kullanımını değil, aynı zamanda sürdürülebilir su yönetimini geliştirmeyi ve su kayıplarını azaltmayı da hedefliyor. Gerekli alanlarda ortak yürütülecek projeler su kaynaklarının menfaati ile sonuçlanacak" ifadeleri kullanıldı.