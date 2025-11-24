Sakarya Üniversitesi (SAÜ), İtalyan akademisyen Prof. Daniel Tummolillo’nun katılımıyla hatanın potansiyelinin keşfedileceği özgün bir baskı çalıştayına ev sahipliği yapacak.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, uluslararası sanatçı ve akademisyen Prof. Daniel Tummolillo’yu ağırlayarak özgün bir baskı çalıştayı düzenleyecek. 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek program, "Hatanın Görsel Keşifleri: Sapmalar, İzler ve Beklenmedik Olanın Olanakları Arasında" başlığıyla yapılacak. Çalıştay, İtalya kökenli "errore" kavramının çok katmanlı yapısından hareketle hatanın sanat üretimindeki rolünü ele alacak. Hatanın yalnızca teknik bir sorun olmadığı; yeni biçimsel olanaklara kapı aralayabilecek bir başlangıç noktası olabileceği vurgulanacak. Prof. Tummolillo, Accademia di Belle Arti dell’Aquila’daki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Katılımcılar, serigrafi tekniği üzerinden hatanın görsel izlerini inceleme fırsatı bulacak; sapmaların, izlerin ve istemsiz müdahalelerin üretim sürecinde nasıl bir imkana dönüşebileceğini uygulamalı olarak deneyimleyecek. Tummolillo, farklı baskı katmanları, ritmik tekrarlar ve biçimsel kırılmalar aracılığıyla görüntünün değişebilir doğasını ele alarak hatanın dönüştürücü etkisini aktaracak. Etkinlik, sanat öğrencileri ve deneysel üretim yöntemlerine ilgi duyan tüm katılımcılara yeni bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Program, 26-27 Kasım tarihlerinde 13.00-17.00 saatleri arasında, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 101 No’lu Baskı Atölyesinde gerçekleştirilecek.