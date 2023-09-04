Bugün meydana gelen olayda, bir otoparka uçak yakıt tankı olduğuna inanılan bir parça düştü. Bu olay sonucunda 3 araç maddi hasar gördü. Olay yerine gelen yetkililer, uçak parçasının neden düştüğünü araştırmak için incelemelere başladı. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı rapor edilmedi, ancak olayın nedeni ve uçak parçasının tam olarak nasıl düştüğü konusunda detaylı bir soruşturma devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

''Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır."