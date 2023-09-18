Sigortacılık Eğitim Merkezi olarak adlandırılan Segem, ülkemizdeki sigortacılık sektöründe yapılan yeterlilik sınavlarını tek bir çatı altında toplamak için oluşturulmuş bir kurumdur. Eskiden, sigortacılık sektöründe işe girmek isteyenler farklı farklı sınavlara girerlerdi. Şimdi bu sınavların hepsi tek bir çatı altına toplandı ve Segem sınavlarına giren herkes, sigorta acenta ve şirketlerinin talep etmiş olduğu sınavlara da girmiş oluyor.

Segem’in kuruluş amacı, sigortacılık sektöründe kaliteli hizmet verecek kişileri yetiştirmek, sigortacılık sektörüne hizmet etmek ve Türk Sigortacılık sektörüne katkıda bulunmaktadır. Peki sigortacılık sektöründe oldukça önemli olan Segem belgesi nedir? Segem belgesi nereden alınır? Bu yazıda sizlere Segem belgesi hakkında detaylı bilgiler sunmaya çalışacağız.

Segem Belgesi Nedir? Kimler Almak Zorundadır?

Segem belgesi, ülkemizde sigortacılık alanında faaliyet göstermek isteyen herkesin alması gereken bir belgedir. Sigortacı, sigorta brokeri veya diğer sigortacılık pozisyonlarında görev almak isteyen kişiler, segem belgesi almalıdırlar.

Segem Belgesi Nasıl Alınır?

Segem belgesi almak zor bir durum kesinlikle değildir. Segem belgesini almak istiyorsanız ilk olarak yapmanız gereken şey, Segem tarafından açılan sınavları ve kursları takip etmeniz gerekmektedir. Segem internet sitesi üzerinden gerekli sınav bilgilerine ulaşabilir ve bir ücret karşılığında da sınava katılım sağlayabilirsiniz.

Segem Belgesi Almak İçin Gerekli Koşullar

Segem sınavına girmek için belli bir tek şart bulunmaktadır o da lise mezunu olmanızdır. Lise’den daha alt bir okuldan mezun olduysanız, bu sınava giremezsiniz. Okuduğunuz okulun lise denkliğinde olduğunu biliyorsanız da denklik raporu almanız gerekmektedir.Segem belgesini aldıktan sonra 1,5 yıllık çalışma süresi verilmektedir, bu çalışma süresi kendi sigorta acentanızı açabilmek için verilen maksimum süredir. Lisans diplomanız varsa, kendinize ait bir sigorta acentası da açabilirsiniz.

Segem Belgesi Ne İşe Yarar? Kazandırdığı Özellikler

Segem belgesi nedir sorusunu cevapladık. Şimdi ise Segem belgesinin ne işe yaradığına bakalım. Segem belgesi bankacılık ve sigortacılık alanında görev alan veya almak isteyen kişilerin mutlaka alması gereken ve kendilerine çok yarayacak bir belgeldir. Yapılan sınavlarda başarı sağlayan kişiler, Segem belgesi almaya hak kazanırlar. Aşağıdaki mesleklere sahip olmak için, segem belgesi sahibi olmanız gerekmektedir.

Sigorta acentası açmak için Segem gerekir. Sigorta Eksperliği için Segem Belgesi gerekir. Aktüer ve sigorta brokerliği için Segem gerekir.

SEGEM Belgesini Almak Zorunda Olan Kişiler

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren herkesin Segem belgesini almaları gerekmektedir. İşe tekin olarak bakıldığında ise, pazarlama ve satış işlemi yapacak teknik personellerin, gerçek kişiler ve acentaların, tüzel kişi yöneticisi ve müdürlerin bu belgeyi alması şarttır.

Segem Belgesine Nasıl Başvuru Yapılır?

Segem belgesi almak için, Segem resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Yapılan başvuru ile birlikte Sigortacılıık Eğitim Merkezi başvurunuzu alacaktır.

İlk olarak Segem sayfasına üye olmalısınız. sonrasında karşınıza çıkacak formda, isim soyisim ve e mail adresi gibi bilgileri yazarak gönder butonuna tıklamanız gerekiyor. Tüm bu işlemlerden sonra başvuru linkine tıklayarak, Segem’in sizler için hazırlamış olduğu başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup gönderdikten sonra başvurunuz alınmış ve onaylanmış oluyor.