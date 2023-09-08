Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Şehitler Camii’nde kılınan Cuma namazı sonrasında cami içerisinde bulunan Şehit Ekrem Dereli Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Gönüllü olarak 257 okula 100 bin kitap bağışlayan Zeki Aktürk’ün gayretleriyle oluşturulan kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Alim Işık, kütüphanenin geleceğimizin teminatı çocuklarımız için önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Şehit Ekrem Dereli Kütüphanesi’nin açılış törenine; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.