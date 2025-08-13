2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda toplam bin 937 SUBÜ öğrencisi +1 Eğitim Modeli çerçevesinde tam zamanlı olarak iş dünyasında yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nda da +1 Eğitim Modeli çerçevesinde iş dünyasında yer aldı. Üniversitenin her eğitim düzeyindeki tüm bölüm ve programlarında uyguladığı modelle öğrenciler eğitim süreçlerinin en az bir dönemini tam zamanlı olarak iş yerinde geçiriyor ve deneyim kazanıyorlar. Böylelikle eğitimleri devam ederken kariyer planlaması yapabiliyor, devlet desteğiyle maaş alabiliyor ve mezun olmadan iş sahibi olabilme imkanına kavuşuyorlar.

Üniversiteden yapılan açıklamada Bahar Yarıyılı’nda ön lisans düzeyinden bin 221, lisans düzeyinden ise 716 olmak üzere toplam bin 937 öğrencinin +1 Eğitim Modeli çerçevesinde işletmelerde mesleki eğitime katıldığı ifade edildi. Öğrencilerin iş yeri deneyimi kazandıkları firma sayısı ise Sakarya içinden 454 ve Sakarya dışından 754 olmak üzere toplam bin 208 oldu. https://muys.sabis.subu.edu.tr/ adresinden kaydını gerçekleştiren firmalar tam zamanlı öğrenci talebinde bulunabiliyor. SUBÜ, pandemi sürecinde de modelin uygulamasını sürdürerek öğrencilerin saha deneyimi kazanmaları noktasındaki kararlılığından taviz vermemiş, süreçte 5 bin 134 öğrenci iş dünyasıyla buluşmuştu.