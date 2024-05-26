Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024'te görev alan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın hedefleri tam isabetle vurduğu anları paylaştı.

Bu yılki etkinlik, dünya genelinde 50 ülkeden gelen 1,500'den fazla yabancı askeri personeli ağırlıyor.

Toplamda 11 bin personelin katıldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ASELSAN ve BAYKAR gibi 47 savunma sanayii firması da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yer aldı.

Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA hedefleri tam isabetle vurdu.

Selçuk Bayraktar, X sosyal medya platformunda tatbikatla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA'larının hedefleri vurduğunu gösteren görüntüler yer aldı.