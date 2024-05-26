Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olan EFES-2024'te görev alan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın hedefleri tam isabetle vurduğu anları paylaştı. 

Ekran Görüntüsü 2024 05 26 095407

Bu yılki etkinlik, dünya genelinde 50 ülkeden gelen 1,500'den fazla yabancı askeri personeli ağırlıyor.

Toplamda 11 bin personelin katıldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ASELSAN ve BAYKAR gibi 47 savunma sanayii firması da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yer aldı.

Ekran Görüntüsü 2024 05 26 095358

Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA hedefleri tam isabetle vurdu.

Selçuk Bayraktar, X sosyal medya platformunda tatbikatla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ekran Görüntüsü 2024 05 26 095354

Paylaşımda, Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA'larının hedefleri  vurduğunu gösteren görüntüler yer aldı.

Ekran Görüntüsü 2024 05 26 095431

Muhabir: MURAT AVCI