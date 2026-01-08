Türkiye Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen başkanlığında oluşan divan heyetinin oluşturulmasıyla başlayan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından ise faaliyet, denetim ve gelir-gider raporları okunarak ayrı ayrı ibra edildi.



Seçim öncesinde bir konuşma yapan Te İnegöl Terziler ve İşçiler Odası Başkanı Selim Malçok, havanın yağmurlu olması nedeniyle katılımın doğal olarak düşük kaldığını ifade etti. Yeni dönemde de üyelere yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Malçok, divan heyetine ve toplantıya katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür etti.

Selim Malçok’un başkanlığını yaptığı yeni yönetimde;

Ahmet Yemenicioğlu, Meral Aktaş, Genç Osman Göktürk, Nevin Karatepe, İsmail Çalışır ,Mesut Efe isimleri yer aldı.