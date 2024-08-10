Selülit hakkında bilgiler paylaşan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay; “Selülit ve çatlaklar, kadınların sıkça karşılaştığı cilt sorunlarından biridir ve genellikle yaşam tarzı ve genetik faktörlerle ilişkilendirilir. Genellikle portakal kabuğu görünümü ile karakterize edilen ve bacaklar, kalça, karın ve üst kol gibi bölgelerde görülen bir cilt problemidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve cilt bakımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri, selülit oluşumunu önlemek için bilinen etkili yöntemlerdir. Bu değişikliklerle birlikte, arı zehri gibi doğal bileşenleri içeren cilt bakım ürünleri, son yıllarda popüler hale gelmiştir. Arı zehri, içeriğindeki bileşenleri sayesinde selülit görünümünün giderilmesinde etkili bir rol oynar” dedi.

BEE’O ApiBeauty’nin Kurucusu Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da "Selülitin neden olduğu dolaşım bozuklukları, portakal kabuğu görünümü ve inflamasyona karşı arı zehri, içeriğindeki hyaluronidazlar sayesinde, uygulandığı bölgede etkili bir şekilde derinlere nüfuz eder. Selülit genellikle inflamasyonla ilişkilidir ve arı zehrinin içeriğindeki bileşenler, proinflamatuar sitokinlerin salınımını önemli ölçüde baskılayarak inflamasyonun gelişimini engelleyici etki gösterir. Özellikle, arı zehrinin ana bileşeni olan melittin, inflamasyonu düzenleyerek ilgili sinyal yolaklarını etkileyerek ve inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, melittin ve apaminin düz kasları uyarıcı etkileriyle dolaşım sistemi uyarılır ve kan akışında artış sağlanır. Artan kan akışıyla birlikte, kolajen ve elastin üretimi teşvik edilerek, arı zehrinin uygulandığı cilt bölgesinde, doğal olarak selülit görünümünde azalma ve pürüzsüz bir görünüm sağlamak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Samancı; arı zehrinin selülitlere doğal çare olabileceğine değinerek geliştirdiği formülü şu sözlerle anlattı: “Kadınların en sık karşılaştığı cilt problemlerinden biri olan selülit ile mücadelede, tamamen doğal bir selülit karşıtı sıkılaştırıcı jel formülü geliştirdik. Bu formülde, sarkık, çatlak ve selülit görünümünün azalmasına doğal olarak destek olmak için arı zehrinden faydalandık. Arı zehri ile birlikte, patentli saf Anadolu propolisi (A.P.E), kahve çekirdeği ekstraktı, hyaluronik asit ve aloe vera gibi cilt güzelliğini destekleyecek doğal bileşenler de yer alıyor. 4 hafta düzenli kullanımda cildin esnekliğini artırarak kalça, basen, bacak ve karın bölgesinin sıkılaşmasına ve incelmesine yardımcı olduğu 20 gönüllü ile gerçekleştirilen dermatolojik test ile ispatlanan formül, hassas ciltler için de uygun. Selülit problemleriyle doğal yollarla mücadele etmek üzere, etkinliği araştırılmış ve ispatlanmış arı zehirli formüllerden gönül rahatlığıyla yararlanabilirsiniz.”