Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024-2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında memurlara yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı. Sendika sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Çalışanların mali ve sosyal hakları konusunda bütçenin el verdiği ölçüde en üst sınırdan ödenmesi yönünde irade gösteren ve çalışanları her türlü haklarında yanlarında olan Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ederiz.”