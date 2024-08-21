Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Yetişkin Akademisi, ‘Hayal Gücünü Eğitmek-Kurmaca Atölyesi’ ile ‘Modern Çağ ve İslami Yükümlülüklerimiz’ başlıklı ders ile devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Yetişkin Akademisi devam ediyor. Bu çerçevede yazar Güray Süngü tarafından ‘Hayal Gücünü Eğitmek - Kurmaca Atölyesi’ ve de Doç. Dr. Abdullah İnce’nin ‘Modern Çağ ve İslami Yükümlülüklerimiz’ başlıklı derslerine devam edildi. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, çalışmalarla ilgili olarak, "Yaz Akademisi’nde her bir atölye alanında uzman eğitmenler tarafından koordine ediliyor. Katılımcılar deneyimli eğitmenlerden hem teorik bilgi alıyor hem de pratik uygulamalar yaparak yeteneklerini geliştiriyorlar. Serdivan Kültür Sanat’ın sunduğu zengin içerik, Serdivan’ı kültürel anlamda daha da zenginleştiriyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı atölyeler düzenleyen Kültür Sanat, sanatın her yaştan insana hitap edebileceğinin en güzel örneğini gösteriyor" dedi.