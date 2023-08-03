Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen Serdivan Çocuk Bahçesi atölyeleri başladı.

3-12 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen Çocuk Bahçesi’ndeki etkinliklerin sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştiği belirtilirken, atölye çalışmalarının 1-26 Ağustos tarihleri arasında 4 hafta boyunca devam edeceği kaydedildi. Açılış programına katılan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin, çocukların gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Çocukların eğitimlerine katkı sağlamak, onlara donanımlı ve rasyonel bir gelecek hazırlayabilmek için tüm imkanlarla yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Alemdar, "Evlatlarımızın yaz dönemini daha verimli geçirebilmeleri adına Çocuk Bahçesi bünyesinde atölyeler, görsel ve sanatsal etkinliklerle bir arada olacağız" dedi.

Yoğun talebe bağlı olarak başvuruların açıldığı ilk andan itibaren kayıtlara büyük ilgi gösterildiğini ve ek sınıfların açıldığını ifade eden yetkililer, atölyelere her hafta yeniden kayıt yapılması gerektiğini belirtti. Her yeni haftanın eğitici ve eğlenceli atölyelerine ücretsiz kayıt yapmak isteyenlerin www.fikirvesanat.org/etkinlik.php adresini ziyaret edebileceği ifade edildi.