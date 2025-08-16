Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde Metal Sanayi kavşağında seyir halinde olan Eyyüp D.(58) yönetimindeki 16 AHE 431 plakalı motosiklet ile Hasan A.(56) yönetimindeki 34 GHA 1784 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ