Serdivan Belediyesi, vatandaşların dijital hayata daha kolay erişmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. İlçe merkezinde belirlenen iki noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Serdivan Kültür Sanat ve Serdivan Aile Çay Bahçesi’nde başlatılan “Wi-Free” hizmeti sayesinde vatandaşların, telefon numaralarını kaydettirerek kolayca internete bağlanabilecekleri belirtildi.

Belediye yetkilileri, bu projenin amacının dijital çağda herkese eşit internet erişimi sağlamak olduğunu belirtilirken, ilk etapta iki noktada başlayan bu hizmetin, ilerleyen dönemlerde ilçenin farklı bölgelerine de yayılacağı ifade edildi. Serdivan Belediyesi’nin bu girişimi hem vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak hem de şehrin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak. Ücretsiz Wi-Free hizmetinin yaygınlaştırılmasıyla Serdivan, daha akıllı ve yaşanabilir bir kent haline gelecek.