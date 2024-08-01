SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve 14 banka, emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, emeklilerin ekonomik refahını artırmayı ve finansal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında emekliler, bankalardan çeşitli avantajlar elde edecek. Bu avantajlar arasında indirimli kredi faiz oranları, hesap işletim ücreti muafiyetleri, özel kredi kartı teklifleri ve çeşitli kampanyalar yer alıyor. Ayrıca, bazı bankalar emeklilere özel şube hizmetleri sunacak ve çeşitli finansal danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarını sağlayacak.

SGK yetkilileri, bu anlaşmanın emeklilerin yaşam standartlarını iyileştireceğini ve onlara finansal açıdan daha fazla esneklik sağlayacağını belirtti. Banka yetkilileri ise emeklilere yönelik bu tür özel hizmetlerin müşteri memnuniyetini artıracağını ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurulmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Anlaşmanın detayları ve hangi bankaların bu kapsamda hizmet sunacağına dair bilgiler, SGK'nın resmi web sitesi ve ilgili bankaların duyuruları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Emekliler, bu avantajlardan faydalanmak için bankalarla iletişime geçerek gerekli bilgilere ulaşabilecek.