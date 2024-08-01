2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi için Riva’da bulunan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, TFF Başkanlığı’na seçilen Hacıosmanoğlu’nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyarete gelen kulüp başkanlarına ve temsilcilerine tek tek teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendileriyle hatıra fotoğrafları çektirerek yeni sezon için tüm kulüplere başarı dileklerini iletti.