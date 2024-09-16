Operasyonlar "Nitelikli Dolandırıcılık", "Hırsızlık", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis" ve "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun adı "SİBERAĞ-7" olarak belirlendi.

Operasyon Detayları:

0-5 yıldır aranmakta olan: 38 şahıs

5-10 yıldır aranmakta olan: 7 şahıs

10 yıl ve üzeri aranmakta olan: 1 şahıs

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, “Siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri Koordinesinde Şu İllerde Yapıldı: Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerine yer verdi.