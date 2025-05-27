İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çift yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baltacı çiftinin cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Baltacı çifti için İzmir Şehir Hastanesi'nde tören düzenlenecek.

İNEGÖL’DE DEFNEDİLECEKLER

İnegöllü çiftin cenazeleri 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü Yeni Mahalle camisinde ikindi namazı müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan jandarma ekiplerince gözaltına alınan işletme yetkilisi N.C. (50) ile eşi G.C. (56) ve oğulları İ.C. (29), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, N.C. ve G.C. serbest bırakıldı. İ.C'nin ifadesinde, düğün salonunun işletme ruhsatının annesinin üzerine olduğunu, işletmeyi kendisinin çalıştırdığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ