Son yılların en sıcak aylarını yaşamaya devam eden ülkemizde yoğun bir şekilde devam eden tarımsal faaliyetler, sıcak havada çalışmak zorunda kalan işçi sağlığını da olumsuz etkiliyor. Manisa Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimliği Uzm. Dr. Ezgi Tanımlı, “Yaz başından itibaren ülkemizde aşırı sıcaklıklar hayli etkili durumda. Özellikle iklim krizinin de derinleşmesiyle birlikte dünya genelinde rekor sıcaklıklara ulaşıldı. Sıcak hava iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlar için olumsuz etkiler teşkil ediyor. Özellikle açık havada yoğun fiziksel aktivitelerle çalışan kişiler risk altında. Nefes darlığı, solunum güçlüğü gibi etkiler görülüyor. Kronik hastalığı olan kişiler ise bu durumdan fazlasıyla etkileniyor” dedi.

“Basit tedbirlerle korunmak mümkün”

İş sağlığının yanında iş veriminde de düşüşlere neden olan sıcak havalardan uygulanabilirliği yüksek hususlara dikkat edilmesi durumunda hem işçi sağlığında bir sıkıntı olmayacağını hem de iş veriminde kayıp yaşanmayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Tanımlı açıklamasını şöyle tamamladı: “ Özellikle bu dönemde tarım işçileri sıcak havada uzun saatler çalışıyorlar. Buna bağlı olarak vücut sıcaklığında yükselme, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, mide bulantısı, terleme, nefes darlığı, kas krampları gibi belirtiler görülebiliyor. Bunlardan kaçınmak için öncelikle en aşağı 2-2 buçuk litre su tüketilmeli. Kahvaltıda az yağlı peynirler ile sebze tüketilmeli. Kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalı. Yine vitamin ve mineral takviyesini yeterli ölçüde sağlayabilmek adına bol meyve ve sebze tüketilmeli. Açık havada açık renkli, ince ve hava geçiren kıyafetler kullanılmalı ve güneşten korunmak için şapka kullanılmalı. Yine düzenli aralıklarla gölge ve serin alanda dinlenme molaları verilmeli. Kronik hastalığı olanlar ise düzenli takip altında olmalı ve koruyucu ekipmanları temin edilmeli. Bu gibi uygulanabilirliği yüksek hususlara dikkat edildiği takdirde hem çalışan sağlığını hem de iş verimini artırmak mümkün olacaktır.”